Idoso de 71 anos é flagrado roubando poste e vai para a cadeia pela 48ª vez

Nos Estados Unidos , um homem foi preso ao tentar roubar um poste . O flagrante aconteceu na cidade de Lakeland, no estado da Flórida . Ainda, desde 1971, o homem já foi preso 48 vezes. As informações são do jornal Orlando Sentinel.





Segundo o portal, Doug Hatley, de 71 anos, foi avistado por agentes da FHP (Florida Highway Patrol) com um poste elétrico amarrado sobre seu carro, na manhã da última segunda-feira (16). O homem teria tentado levar o poste de um posto de reciclagem da região, porém, o local se recusou a entregá-lo pela falta de documentação apropriada. Dessa maneira, Hatley teria furtado o poste e fugido com ele.





As autoridades locais prenderam o homem durante a tentativa de furto. O homem foi levado para a cadeia do condado de Hillsborough, sendo acusado de roubo. De acordo com o portal, uma pessoa que estava com ele no carro foi liberada. O veículo e o poste foram recuperados.





Fonte: IG