INTERNAUTA FAZ DENÚNCIA SOBRE O HORÁRIO DE TRABALHO DOS FUNCIONÁRIOS DA GRENDENE SOBRAL

Veja a íntegra da denúncia:

"É em relação a Grendene. Sobre o horário de trabalho de 5:15 às 15:00 hs e de 15:15hs até às 1:15 da madrugada.





É trabalho escravo que além dos funcionários trabalharem demais na semana ainda é obrigado a trabalhar no sábado!





Quem não vai no sábado é chamado na sala... e olha que durante a semana já é pago as horas de sábado, então é folga, ninguém é pra trabalhar no sábado pq o sábado tá pago.





E sem falar que os funcionários estão arriscando a vida nesses horários ...correndo risco tanto de ser morto e de ser assaltado, como muitos já foram assaltados e levados seus celulares e motos.





Acho que a segurança do trabalho deveria ver isso pq ela é responsável pelo o percurso dos funcionários. Esse horário estão colocando a vida dos funcionários em risco."