Medicina UNINTA é excelência no ENADE

O Curso de Medicina do Centro Universitário Inta (UNINTA), conquistou conceito de excelência, referente à edição 2019, no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), a nota 04, a segunda maior que pode ser alcançada na avaliação. A divulgação do resultado dos indicadores de curso foi feito pelo Ministério da Educação (MEC).





O ENADE avalia o rendimento dos concluintes dos cursos de graduação em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares dos cursos, o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias ao aprofundamento da formação geral e profissional, e o nível de atualização dos estudantes com relação à realidade brasileira e mundial.





A nota foi muito comemorada pelo corpo docente, e em sua fala, o Coordenador do Curso, Dr. Klauber Roger, “ estamos verdadeiramente felizes com essa nota 4. É a nossa primeira avaliação do ENADE. Essa nota avalia o produto final, o produto que entregamos, que é a qualidade do profissional que estamos formando. A avaliação positiva é um resultado de um trabalho que envolve múltiplos atores, que envolve a instituição. O Centro Universitário Inta (UNINTA) ao longo desses anos, tem feito todo esforço de oferecer aos estudantes a maior qualidade possível, temos colocado a excelência como o nosso maior propósito. Além, de termos a colaboração de um corpo docente qualificado, comprometido e muito envolvido em alinhar essa qualidade”, destaca.









O que é o Enade?





O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) é um dos procedimentos de avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), criado pela Lei nº. 10.861, de 14 de abril de 2004. O objetivo do Enade é avaliar e acompanhar o processo de aprendizagem e o desempenho acadêmico dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares do respectivo curso de graduação.









Medicina UNINTA – Melhor nota de reconhecimento do Brasil





O curso de Medicina do UNINTA é o primeiro curso privado desta área na região norte do estado. Desde sua implantação, a qualidade da graduação vem sendo atestada não só pelo meio acadêmico, mas pelo Ministério da Educação (MEC), que reconheceu o curso com a nota máxima em sua avaliação. Desde o quadro de professores até a estrutura, os estudantes podem contar com um ensino de excelência para conquistar seus objetivos profissionais na área.









PROCESSO SELETIVO DE MEDICINA 2021.1





Estão abertas as inscrições para o processo seletivo para ingresso no curso de Medicina. A seleção para o semestre 2021.1 é online e consiste no aproveitamento da nota do ENEM. As inscrições já estão disponíveis no site.





Os candidatos poderão concorrer utilizando sua melhor nota do ENEM a partir da edição 2017, sem a necessidade de realizar uma nova prova ou mesmo se deslocar para Sobral na fase de inscrição.





Todas as informações referentes ao processo seletivo podem ser consultadas no edital.