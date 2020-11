NETO VAULINO (MDB) É O VEREADOR ELEITO MAIS JOVEM DE CAMOCIM/CE

O vereador eleito mais jovem da Câmara Municipal de Camocim se chama Neto Vaulino. Ele tem 29 anos e carrega o sobrenome nome do tio, o ex-prefeito Chico Vaulino, com quem caminhou ao lado juntamente com Euvaldete Ferro durante toda sua campanha.





Neto ficou na 13º colocação com 796 votos sendo dono de uma das duas cadeiras do MDB na Câmara na próxima legislatura. O outro vereador eleito pelo mesmo partido foi Ataíde com 739 votos.





O camocinense havia participado da disputa na campanha de 2016, porém, ficou na suplência com 407 votos na oportunidade. Sendo um dos quadros de renovação da oposição na Câmara, Neto encara seu primeiro mandato como Vereador de Camocim.





Via Camocim Portal de Notícias/André Martins