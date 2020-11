PF cumpre mandados da Justiça Eleitoral para apurar fake news e compra de votos

Agentes da Polícia Federal cumpriram na manhã desta quinta-feira (26) quatro mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de apurar crimes eleitorais no Ceará. Entre os delitos, a disseminação de notícias falsas, as “fakes news”.





Três mandados foram determinados pelo Justiça Eleitoral de Cascavel, a pedido do Ministério Público Eleitoral, sendo dois cumpridos na capital cearense e o terceiro na zona rural de Cascavel, visando colher provas de que um grupo de pessoas estaria promovendo a disseminação de notícias falsas difamatórias, popularmente conhecidas como “fake news”, contra um candidato a prefeito, por meio de aplicativo de mensagens instantâneas.





O quarto mandado foi expedido por Juiz Eleitoral de Fortaleza, para apurar possível delito de compra de voto e corrupção eleitoral, que teria ocorrido nas proximidades de uma seção eleitoral, no dia das eleições do primeiro turno, no dia 15 último.





Foram apreendidos documentos, celulares e computadores, que serão analisados com vistas à comprovação da ocorrência dos delitos e das participações dos envolvidos.





