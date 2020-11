PF encerra a”Operação Eleições” com R$ 98 mil apreendidos e 23 prisões

Cerca de R$ 98 mil em espécie foram apreendidos pela Polícia Federal durante o período da “Operação Eleições 2020” no estado Ceará. O balanço das ocorrências registradas durante os últimos dias da corrida eleitoral foram apresentados no começo da noite deste domingo (15), pela Superintendência do órgão, na Capital.





De acordo com os números apresentados, a PF cumpriu 35 mandados judiciais de busca e apreensão, lavrou 12 Termos Circunstanciados de Ocorrência (T.C.Os.) por crimes eleitorais como propaganda irregular e “boca de urna”, além da apreensão de veículos. Dezessete pessoas foram indiciadas por estes tipos de delitos.





Seis pessoas foram presas em flagrante e permanecem detidas na sede da PF em Fortaleza. Outras 17 foram detidas e liberadas através do pagamento de fiança, totalizando 23 prisões.





Neste domingo de votação, a PF cumpriu quatro mandados de busca e apreensão em Juazeiro do Norte, na Região do Cariri (a 528Km de Fortaleza) e apreendeu vários celulares de pessoas suspeitas de compra de votos. Os aparelhos serão submetidos à perícia.





Carro abandonado





Ainda no sábado (14), também em Juazeiro do Norte, foram apreendidos cerca de R$ 14,6 mil em espécie com um homem que trafegava em um veículo no bairro Frei Damião. Junto com o dinheiro havia material de propaganda de um candidato.





Na BR-020, na altura do quilômetro 400, na localidade de Iguaçu, em Canindé (a 97Km de Fortaleza), policiais rodoviários federais apreenderam uma caminhonete Hilux contendo dinheiro e propaganda eleitoral. O guiador abandonou o veículo nas margens da estrada antes da abordagem policial. Cerca de R$ 2 mil em espécie e milhares de “santinhos” foram apreendidos.





Aparato





O delegado Paulo Henrique Oliveira, coordenador das ações da PF no Pleito Eleitoral deste ano, informou que todo o efetivo de agentes, delegados, escrivães e peritos da PF foi mobilizado na “Operação Eleições” no estado do Ceará.





Além do trabalho realizado na Superintendência Regional do Ceará, em Fortaleza; e das delegacias avançadas em Sobral e Juazeiro do Norte, foram montados pólos operacionais em outras 15 cidades: Camocim, Itapipoca, Aracati, Tianguá, Canindé, Baturité, Russas, Jaguaribe, Crateús, Tauá, Campos Sales, Quixeramobim, Iguatu, Icó e Brejo Santo.





(Fernando Ribeiro)