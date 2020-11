Estudo aponta que Infarto dá 4 sinais um mês antes de acontecer, veja quais são

Ao contrário do que se pensa, um infarto nem sempre é súbito e inevitável. Manter-se atenta aos sinais que o problema dá é uma atitude eficiente para evitar que a alteração cardíaca seja fatal.





Quem diz é um recente estudo, que também lista os sintomas que você não pode ignorar. Um estudo norte-americano, publicado no periódico Annals of Internal Medicine, se propôs a estudar os sintomas do infarto em mais de 800 adultos com idade entre 35 e 65 anos.





Os pesquisadores descobriram que os sintomas aparecem muito antes de ocorrer o ataque cardíaco e chamam atenção para a necessidade de as pessoas não os ignorarem ou considerarem “procurar um serviço médico apenas se o problema piorar”.





O recomendado é procurar um serviço médico assim que aparecerem os sintomas descritos a seguir. 1 mês antes: Para surpresa dos responsáveis pelo estudo, os sintomas surgiram até 1 mês antes de ocorrer o infarto em metade dos participantes do estudo. O principal sintoma identificado nesse período foi dor no peito.





A ocorrência de dispneia, uma alteração do ritmo respiratório que causa falta de ar, também foi alta principalmente entre as mulheres. 24 horas antes: Quase todos os participantes (93%) tiveram sintomas recorrentes durante as 24 horas que precederam o infarto. Além de dispneia e dor no peito, os outros dois sinais identificados nesse período foram palpitação e desmaio.





Fonte: Portal Vix