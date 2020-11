NOTA DE AGRADECIMENTO DE OSCAR RODRIGUES

"Obrigado a todos que fizeram parte da nossa caminhada rumo a uma cidade com mais dignidade, emprego, segurança e saúde para a nossa população.





Como candidato a prefeito, tive José Vital não só como vice, mas como um verdadeiro prefeito-adjunto em cada visita e caminhada, ao meu lado e ao lado dos vereadores de nossa coligação.





A luta não para!





Acredito que Sobral precisa de um governo do povo para o povo. E essa é uma das minhas missões de vida.





Vou continuar contribuindo com as famílias sobralenses, com a sociedade como um todo: gerando empregos, e consequentemente melhores condições de vida para o nosso povo.





Força, fé e coragem!"