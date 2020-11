Por volta das 05h00 da manhã desta segunda-feira (16), um cidadão funcionário da empresa Grendene foi vítima de uma brutalidade, ou seja, criminosos cravaram uma madeira em seu braço direito durante uma tentativa de assalto na rotatória do "Cachoeira", na avenida Cleto Ferreira da Ponte. A vítima sofreu uma grave lesão no braço e foi submetido a uma cirurgia para a retirada da madeira no hospital Santa Casa.

violência Veja mais sobre: Sobral