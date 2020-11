Sargento da PM mata PRF aposentado durante discussão em bar, no Ceará

Um sargento da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi autuado em flagrante na Delegacia Regional de Russas após uma discussão em um bar que resultou na morte de um policial rodoviário federal aposentado, na noite desse sábado (14). O dono do estabelecimento e o PM também ficaram feridos durante a briga.





Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os agentes consumiam bebida alcoólica no local quando começou uma desavença e os dois policiais entraram em luta corporal.





Durante a briga, o policial rodoviário atingiu o sargento da PM com golpes de faca, segundo a SSPDS. O dono do bar tentou intervir e também foi lesionado a facadas pelo policial rodoviário.





Mesmo ferido, o sargento de 56 anos, que não teve a identidade revelada, conseguiu reagir e atirou contra o policial rodoviário aposentado, que morreu no local. O sargento e o proprietário do estabelecimento foram socorridos e encaminhados a uma unidade hospitalar.





De acordo com a SSPDS, uma pistola com situação irregular foi apreendida com o sargento da PM, que foi autuado por porte ilegal de arma de fogo. As apurações sobre o caso seguem em andamento. Fonte: Diário do Nordeste