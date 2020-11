PRF apreende 700 kg de maconha em micro-ônibus no Ceará

Prejuízo ao crime organizado é de mais de R$ 700 mil.

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 700 kg de maconha na manhã desta segunda-feira. A ação aconteceu após abordagem a um veículo que escoltava o micro-ônibus onde a droga estava escondida. Quatro pessoas que tinham envolvimento com o crime foram presas. Esta é a terceira maior apreensão de drogas da história da PRF no Ceará.

Por volta das 9h de hoje, no km 76 da BR-222, em São Luís do Curu, agentes da PRF abordaram um veículo Chevrolet Classic. Os dois ocupantes do automóvel, um homem de 37 anos e outro de 38, ficaram muito nervosos durante a abordagem. Um deles já possuía antecedentes criminais por estelionato. Diante disso, os policiais questionaram o motivo da viagem e, após algum tempo, os homens afirmaram que estavam escoltando um micro-ônibus, que seguia da região centro-oeste para Fortaleza, transportando uma carga de maconha.





Os policiais então acionaram outra equipe da PRF, que conseguiu localizar o micro-ônibus sobre um guincho, ainda na BR-222. Na cabine do guincho estavam um homem de 29 anos e uma mulher, passageira, de 25 anos. Os agentes fizeram uma busca minuciosa no micro-ônibus e encontraram, sob o piso do veículo, centenas de tabletes de maconha.





A droga apreendida totalizou 700 kg, que equivale a mais de R$ 700.000,00 em prejuízo para o crime organizado. Esta apreensão foi a terceira maior da história da PRF no Ceará, atrás apenas da apreensão de 800 kg de maconha em Caridade (CE), em setembro deste ano e da apreensão de 4 toneladas de maconha em maio de 2017, em Jaguaribe.





Os três homens e a mulher foram presos pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A ocorrência foi encaminhada para a Sede da Polícia Federal em Fortaleza.





(PRF)