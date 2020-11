Processo Seletivo 2021.1: Conheça a Campanha de Indicação Premiada da FAL

Nesta edição, além dos estudantes e funcionários, qualquer pessoa pode participar da campanha. No ato da indicação, o participante da campanha deverá comparecer à secretaria da FAL com o amigo indicado ou encaminhar para e-mail secretaria.academica@faculdadealencarina.com.br e informar os dados do aprovado para efetuar a matrícula no semestre 2021.1.