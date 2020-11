QUEDA DE MOTO FAZ UMA VÍTIMA FATAL EM IBIAPINA

Um homem morreu no inicio da manhã desta segunda-feira (30), próximo a localidade conhecida como Sitio Pneu, em Ibiapina (CE 187), após cair da motocicleta que pilotava. Ainda não há identificação da vítima. De acordo com informações da Polícia, o acidente ocorreu por volta das 06h30 no trecho entre os municípios de Ibiapina e São Benedito. Segundo populares, o homem teria perdido o controle da moto de placa PNG-4336 e se chocou contra um poste de iluminação. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.





No total, foram registrados na Serra da Ibiapaba, cinco acidentes de trânsito entre as 8h00 do último sábado e 7h00 desta segunda-feira (30), que resultaram em mortes de motociclistas. Os sinistros ocorreram em Croatá, Carnaubal, Guaraciaba do Norte, São Benedito e Ibiapina.





(Ibiapaba 24 horas)