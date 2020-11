RAIO APREENDE ARMA DE FOGO NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE

No início da noite de ontem (24/11), dois homens em uma motocicleta realizaram um roubo a estabelecimento comercial na cidade de Alcântaras.

Após acionamento via CIOPS, a Equipe RAIO 04 conseguiu lograr êxito e interceptar a dupla nas proximidades do bairro Renato Parente na cidade de Sobral. Com a dupla foi localizado um Revólver Calibre 32 com cinco munições intactas, além de uma motocicleta roubada de placa HWU 5454, e vários objetos subtraído das vítimas.





Um menor e um maior, ambos residentes no bairro Alto da Brasília, foram conduzidos a Delegacia 24 horas de Sobral onde foram reconhecidos pelas vítimas.





Fonte: Sobral 190