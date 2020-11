Recorde! PF já apreendeu R$ 666 milhões em bens do tráfico

Valores se referem só a 2020. Lista inclui imóveis, carros de luxo, lanchas e aviões.

A Polícia Federal divulgou um comunicado nesta quarta-feira (11) atualizando o recorde da corporação em apreensões de bens em poder de organizações criminosas que atuam no tráfico de drogas. Até o momento, em 2020, já foram mais de R$ 666 milhões em bens apreendidos.





– Um recorde histórico – comemora a PF.





A lista de apreensões inclui imóveis, automóveis de luxo, lanchas, aviões, helicópteros, joias, além do bloqueio de contas correntes e dinheiro em espécie confiscado em operações.





Segundo a corporação, o resultado é fruto de um trabalho estratégico para descapitalizar as facções criminosas.





– Esse resultado foi possível com as deflagrações de grandes operações de combate ao tráfico e ao crime organizado, focando principalmente na descapitalização patrimonial das organizações criminosas, na prisão de suas principais lideranças e na cooperação policial internacional – explica a Polícia Federal.





No final de setembro, por exemplo, a corporação deflagrou a Operação Rei do Crime para desarticular um “importante e sofisticado” braço financeiro do PCC e obteve na Justiça o bloqueio de milhões em contas bancárias.





