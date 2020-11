Sergio Moro contrata empresário de Roberto Carlos para vender palestras

O ex-juiz do consórcio da "lava jato" em Curitiba fechou um contrato com a Delos Cultural para cuidar da imagem do ministro demitido pelo presidente Jair Bolsonaro. A empresa é um braço da DC Set, empresa de Dody Sirena, empresário de Roberto Carlos. As informações são do colunista Lauro Jardim, de O Globo.





Depois de cumprir a quarentena de sua saída do governo, que terminou no fim de outubro, ele vai voltar aos holofotes. Fechou um contrato para que a Delos desenvolva sua carreira de palestrante para a área corporativa.





A ideia é vendê-lo como "um dos líderes mais influentes do Brasil e do mundo" e "uma referência mundial no combate à corrupção". E que, a partir de agora, Moro vai "contribuir para o aprimoramento da cultura empresarial e cívica do Brasil" em palestras, lives e aulas magnas.





Moro já tem agendadas dez palestras até o fim do ano, além de um seminário que coordenará num banco para falar de compliance.





O comandante da autointitulada "força-tarefa" almoçou com o apresentador de TV Luciano Huck no último dia 30. A ideia é formar uma aliança de direita para a eleição de 2022, como opção ao atual presidente da República, Jair Bolsonaro.





(CONJUR)