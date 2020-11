TRAGÉDIA: Cinco mortes no Cariri após acidentes, incluindo criança de 2 anos filha de um PM

Num curto intervalo de dez horas entre a noite de ontem e manhã deste sábado na região do Cariri, cinco pessoas morreram após acidentes de trânsito. Por volta das 20 horas de sexta-feira morreu no Hospital Geral de Brejo Santo – para onde foi socorrida – a criança Mariana Alves Nogueira, de 2 anos, que residia em Serra Talhada (PE). O seu pai e PM naquele município, José Fabrício Nogueira de Sá, dirigia um Fiat Siena de cor branca e placas de Serra Talhada (PE) quando capotou.





O mesmo vinha na direção de Juazeiro e o acidente aconteceu em São José do Belmonte (PE), perto da divisa com o Ceará. O mesmo foi desviar um animal e perdeu o controle de direção capotando na rodovia estadual. A criança terminou socorrida, mas não resistiu, enquanto a esposa do policial, Maria Israelina Sousa Alves Nogueira, encontra-se em estado grave numa das UTIs do Hospital Regional do Cariri em Juazeiro. O policial sofreu ferimentos leves pelo corpo e o carro ficou muito avariado.





Já por volta das 22 horas, na BR-116 no município de Brejo Santo, houve um acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão com duas vítimas fatais. Os dois ocupantes da moto tombaram sem vida na rodovia federal. O jovem Naelson Calixto Lopes, de 22 anos, residia no Sítio Duas Lagoas em Brejo Santo, enquanto Cícero Miguel da Silva, de 28 anos, morava na Vila Cavaco daquele mesmo município.





Uma hora depois foi registrada uma colisão de motos na CE187 a uma distância de 2 Km em relação ao centro e perto da Rodoviária de Campos Sales. O piloto de uma das motos morreu ao dar entrada no hospital local no caso o comerciante Luiz Manoel, de 47 anos, dono de um bar no centro de Campos Sales. O casal que estava na outra moto foi trazido às pressas ao Hospital Regional do Cariri (HRC) em Juazeiro com suspeitas de traumatismo craniano.





Por fim às 6 horas da manhã deste sábado o corpo do jovem agricultor Leandro Ferreira da Silva, de 26 anos, foi encontrado ao lado de sua moto Honda CG 150 Titan de cor vermelha. Supostamente seguia para casa no Distrito de São Félix na zona rural de Mauriti quando o acidente aconteceu na CE-152 naquela localidade. Pelas condições vistas no local, ele teria perdido o equilíbrio e caído da moto.





Fonte: Site Miséria