Tragédia: colisão entre caminhão e carro deixa 4 mortos e 2 feridos entre Cruz e Acaraú

Um grave acidente de trânsito registrado na tarde desta quinta-feira, 26, culminou na morte de 4 pessoas, dentre as vitimas uma mulher e uma criança, além de deixar 2 pessoas feridas, na rodovia CE-085, que liga os municípios de Cruz e Acaraú, no interior do Ceará.





Segundo as informações recebidas, um caminhão e um carro vieram a colidir frontalmente na referida rodovia, onde m dos veículos pegou fogo após a colisão.





Dentro do veiculo pequeno, modelo Chevrolet Classic, que pegou fogo, haviam 5 pessoas que retornavam de consulta médica na cidade Sobral, com destino ao município de Jijoca de Jericoacoara.





O motorista do carro identificado como Carlos Renner dos Santos Morais, servidor da Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara, e os passageiros John Nascimento, Eunice Araujo Teixeira e Luis David do Nascimento, este ultimo uma criança, vieram a obito ainda no local do acidente





O 5º passageiro do veiculo, identificado como Francisco das Chagas Barros, foi retirado do veiculo com ajuda de populares, onde foi socorrido até o hospital local da cidade de Acaraú, e em seguida transferido a Santa Casa de Sobral, em estado grave de saúde.





A pessoa que conduzia o caminhão, identificado como Francisco Valdemar, teve apenas ferimentos leves. O mesmo permaneceu no local do acidente, e em seguida se apresentou voluntariamente na Delegacia de Acaraú, para prestar esclarecimentos do caso.





Equipes da PRE, SAMU, Bombeiros, Pericia e Policia Militar, estiveram no local realizando todos os procedimentos cabíveis





Todos os ocupantes do veiculo menor, eram moradores do município de Jijoca de Jericoacoara. A Prefeitura do município em solidariedade as vitimas e os familiares, declarou através de nota, luto oficial de 3 dias, em virtude do ocorrido, e pediu ainda que as pessoas não compartilhassem fotos das vitimas do acidente, nas redes sociais.





Fonte: Vale do Acaraú