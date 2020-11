UNINTA: ÚLTIMOS DIAS DE INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO SELETIVO 2021.1

O período de inscrições para o 3º Ciclo do Processo Seletivo Tradicional (ingresso por prova) do Centro Universitário Inta (UNINTA) já se encontra nas últimas semanas. As inscrições estão disponíveis até o dia 29 de novembro. A instituição oferece 840 vagas para os mais de 20 cursos presenciais.





As provas, assim como todo o processo de inscrição, acontecem de forma totalmente online, devido o estado de calamidade pública gerado pela COVID-19. O candidato deve acessar o site da instituição para dar início ao procedimento.





Estudantes e egressos de escolas públicas podem solicitar a isenção da taxa de inscrição. Para isso, devem enviar o RG e o histórico escolar ou certificado de conclusão do ensino médio para o WhatsApp (88) 9 9204-1411 e aguardar o resultado da solicitação.

















Saiba mais sobre outras formas de ingresso:





Nota do ENEM





O processo seletivo consiste na análise da nota obtida pelo candidato no ENEM. O candidato pode escolher sua melhor nota a partir da edição de 2010 do exame.









Edital:









Transferidos e Graduados





A seleção consiste em uma análise documental com base no Índice de Rendimento Acadêmico (IRA), além de uma avaliação do curriculum vitae, a afinidade com o curso pretendido e experiências afins.