ADOLESCENTE MORRE EM CAPOTAMENTO DE VEÍCULO NA ZONA RURAL DE GUARACIABA DO NORTE

Um adolescente de 17 anos morreu em um grave acidente de trânsito na madrugada desta quinta-feira (31/12) na localidade conhecida como “Lagoa dos Silvanos”, zona rural de Guaraciaba do Norte.





De acordo com informações da Polícia Militar, o jovem identificado como Joadson Neres de Oliveira, conduzia um veículo modelo Crossfox, quando perdeu o controle e o carro capotou. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. Ainda de acordo com a PM, o acidente ocorreu por volta de 01h00.





Equipes do Policiamento Ostensivo Geral e Polícia Rodoviária Estadual foram acionadas para o local do sinistro até a chegada da perícia forense que removeu o corpo ao IML de Sobral.





(Ibiapaba 24 horas)