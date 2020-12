Assassinatos e acidentes de trânsito no fim de semana causaram 40 mortes no Ceará

Trinta pessoas foram assassinadas no Ceará durante o fim de semana. Autoridades da Segurança Pública contabilizaram entre a última sexta-feira (4) e o começo desta segunda (7), 13 homicídios na Grande Fortaleza e mais 17 no interior do estado. Também foram registrados no mesmo período, 10 óbitos em acidentes de trânsito, totalizando 40 mortes violentas.





Em Fortaleza, a Polícia oito registrou assassinatos nos seguintes bairros: Praia do Futuro (Favela dos Cocos), José Walter (na 4ª Etapa), Planalto Pici (Rua Sergipe), Benfica (Avenida Universidade), Lagamar (duplo homicídio na madrugada do domingo), Planalto Ayrton Senna (Rua Amaral Peixoto), além de um caso no bairro Ancuri (corpo decapitado),





Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), ocorreram outros cinco homicídios, sendo dois em Maracanaú (na Rua G e no bairro Acaracuzinho), em São Gonçalo do Amarante (no Distrito de Acende Candeia), além de um crime de lesão corporal seguida de morte em Caucaia (caso do motorista de aplicativo que havia sido queimado por uma quadrilha de assaltantes, há 14 dias).





No Interior Norte do estado, 11 pessoas foram assassinadas nos seguintes Municípios: Caridade (adolescente morta no Distrito de Campos Belos), Viçosa do Ceará (duplo homicídio na rodovia CE-187), São Benedito (corpo encontrado com marcas de tiros nas proximidades do cemitério local), Santa Quitéria (dois casos: adolescente morta a facadas na localidade de Picada, Distrito de Lisieux e jovem morto no bairro Pereiros), Sobral (Residencial Jatobá), Reriutaba (Localidade de Vidal, Distrito de Amanaiara), Hidrolândia (no bairro Nova Hidrolândia), Monsenhor Tabosa (Avenida Raul Barbosa, Centro), e Crateús (Localidade de Lagoa das Pedras, na Fazenda São Miguel)





Mais violência





No Interior Sul, mais seis pessoas foram assassinadas nos seguintes Municípios: Jaguaribe (sede), Mauriti (corpo encontrado carbonizado em uma pedreira, na localidade Bela Vista), Quixeré (localidade Barreiras), e São João do Jaguaribe, dois crimes (na localidade de Sítio Velosa e no bairro Bela Vista) e em Ibaretama (no Distrito de Pirangi).





Acidentes fatais





Dez pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito durante o fim de semana nos seguintes Municípios: Caririaçu (no Sítio Caboclo), Tauá (dois casos, um deles nas proximidades do Portal da entrada da cidade e outro na BR-020, na Vila Joaquim Moreira), Paraipaba (na CE-090), Iguatu (na localidade de Gameleira), Independência (no bairro São Vicente), Guaraciaba do Norte (Distrito de Santo Amaro), Fortaleza (na BR-116, Km 5, no bairro Cajazeiras), Pacatuba (Conjunto Jereissati 3) e Jaguaribe (BR-116).





