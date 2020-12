Bandido mata policial na Casa & Vídeo e esquerda se cala

Lideranças progressistas não manifestaram solidariedade ao PM morto em serviço.

Internautas criticaram nas redes sociais o silêncio de lideranças políticas da esquerda diante da morte do policial militar Derinaldo Cardoso dos Santos, de 34 anos. O cabo da PM foi assassinado por um criminoso ao tentar impedir um assalto a uma loja da Casa & Vïdeo, em Mesquita, na Baixada Fluminense.





No Twitter, usuários compararam a situação com a de João Alberto, morto por seguranças de um mercado do Carrefour em Porto Alegre, no mês passado. Muitos afirmaram que a morte do cabo Derinaldo não causou a mesma comoção que a de João Alberto porque ele era um policial militar branco, enquanto que Beto era um homem negro – o que fez a esquerda reivindicar a pauta do racismo.





– Essa criança perdeu o pai assassinado por um “vítima da sociedade” defendido pela esquerda. Quem vai agora explicar para essa criança o que aconteceu? – questionou um internauta, usando uma foto em que o militar aparece com o filho.





Outro perfil expôs o silêncio da esquerda um dia após o assassinato.





– Até agora não vi um tuíte de alguém da esquerda ou da imprensa se manifestando sobre esse triste episódio. Se alguém achar pode postar aqui? – escreveu outro.





(Pleno News)