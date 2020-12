BARBARIDADE: Menino de 3 anos morre após ser enterrado vivo e irmãos são presos

Uma criança de 3 anos morreu depois de ser enterrada viva há 200 metros da casa onde morava no bairro Canário, no município de Turiaçu, no estado do Maranhão. Os suspeitos do crime são os próprios irmãos dele, um adolescente de 12 e outro de 14 anos.





Familiares do menino contaram que ele desapareceu ainda na tarde de ontem (29). Com a ajuda de vizinhos, eles começaram a procurá-lo e o encontraram em uma cova rasa feita em um terreno próximo da residência.





O pequeno ainda respirava quando foi retirado, mas morreu antes mesmo de chegar ao hospital. Questionados, os adolescentes começaram a acusar um ao outro pelo crime. Revoltado, um grupo de moradores tentou linchá-los e foi necessária a intervenção da polícia para salvá-los. A dupla foi levada para a delegacia da cidade de Pinheiros e manteve as acusações. A polícia acredita que os dois tiveram envolvimento na morte, mas também cogita que um adulto tenha os ajudado.





A princípio houve a suspeita de que a criança teria sido estuprada, mas um laudo pericial comprovou que não houve o abuso sexual. Os peritos concluíram que ele foi enterrado vivo e morreu asfixiado pela terra. Ainda não se sabe o que teria motivado a barbaridade, mas os pais da vítima e dos acusados devem ser ouvidos hoje na delegacia.





