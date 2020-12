Bolsonaro: "Prefiro a vida de um policial militar do que de 111 vagabundos"

No evento de hoje na Ceagesp, Jair Bolsonaro defendeu o excludente de ilicitude e chamou de “vagabundos” os 111 presidiários mortos no massacre do Carandiru, em outubro de 1992.





“Entre a vida de um policial e de mil vagabundos, ou de 111 vagabundos, que é um número bastante emblemático, fico com a do policial militar contra a de 111 vagabundos”, disse Bolsonaro durante a reinauguração da Torre do Relógio na central de abastecimento.





Fonte: Site República de Curitiba