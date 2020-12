Cães farejadores da PF acham haxixe em presente de Natal nos Correios

A Polícia Federal apreendeu na tarde dessa quarta-feira (9) na Agência dos Correios, localizada na BR-116, em Fortaleza, quase meio quilo de haxixe. Foram cerca de 582 gramas. A droga foi enviada do Rio de Janeiro para a capital cearense. A apreensão aconteceu quando policiais realizavam fiscalização de rotina, utilizando cães farejadores, visando identificar possíveis substâncias entorpecentes distribuídas em encomendas postais.





Apontado pelos animais, um pacote de presente suspeito foi separado dos demais e levado à sede da Polícia Federal no Ceará para análise da Perícia. Ao ser procedida a abertura do pacote, o haxixe foi encontrado dentro de um carrinho de brinquedo, confirmando a indicação de material suspeito descoberto pelos cães.





Desde o início de novembro deste ano a PF no Ceará vem utilizando cães farejadores com o objetivo de reforçar e auxiliar na fiscalização de combate ao tráfico de drogas no Ceará.





Farejadores





Os Cães Detectores de Drogas (CDD), batizados de “Dea” e “Inu”, respectivamente fêmea e macho, das raças Pastor Alemão e Pastor Belga Malinois, nascidos no canil central da PF em Brasília, foram adestrados para farejar substâncias ilícitas, ainda que em pequenas quantidades. “INU” foi o primeiro a localizar o entorpecente. Em seguida, “Dea” confirmou a suspeita.





A PF continua diligenciando para identificar a origem, o remetente e o destinatário da droga.





O que é: Haxixe é um concentrado ou extrato de maconha com maior poder de entorpecimento que a maconha comum. É produzido em laboratório a partir da planta cannabis sativa.





