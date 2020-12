Com apoio da mulher, homem estuprava filhas de 11 e 14 anos

Homem ainda agredia filho de 17 anos com frequência.

Homem de 43 anos foi preso na manhã desta terça-feira (1°), em Selvíria, suspeito de estuprar as filhas de 11 e 14 anos, e agredir o filho, um adolescente de 17. A mãe das vítimas, de 36 anos, também foi presa porque segundo investigações, sabia dos abusos e não impedia e nem denunciava os crimes.

A prisão aconteceu em um assentamento da cidade após investigação da Polícia Civil. À polícia, a garota de 14 anos contou que era abusada pelo pai desde os 11 anos e o estupro foi confirmado por exame de corpo de delito.





Além de violentar as filhas, o suspeito ainda agredia com frequência o filho. Na casa, policiais identificaram marcas de agressões no corpo do adolescente.





Segundo investigações, apesar de saber dos crimes cometidos pelo marido, a mãe das crianças nunca tentou impedir ou denunciar o caso. Eles foram presos preventivamente e vão responder pelos crimes de estupro de vulnerável e maus-tratos.





Fonte: Campo Grande News