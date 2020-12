Criminosos matam grávida, filmam execução e postam vídeo nas redes sociais

Criminosos mataram a tiros uma mulher grávida de, aproximadamente, cinco meses. Eles filmaram a ação e divulgaram nas redes sociais. No vídeo é possível ver Sara Lorena Martins de Carvalho, de 27 anos, caminhando e os indivíduos em uma motocicleta.





O caso foi registrado na madrugada desta sexta-feira, 4, no bairro Prefeito José Walter, em Fortaleza.





No vídeo, os criminosos parecem se divertir na motocicleta enquanto perseguem a mulher. Um deles efetua os tiros. A vítima morreu no local, rua 85. A gravação do crime circula em grupos de WhatsApp.





(Mceara)