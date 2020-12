CRUELDADE: CRIANÇA DE 5 ANOS É ESTUPRADA E MORTA PELO PADRASTO

Maria Clara Calixto Nascimento estava sumida desde a manhã de quinta-feira e foi achada dentro de caixa de papelão. Corpo da garota tinha sinais de estrangulamento e suspeito foi preso.





A bisavó da menina de 5 anos encontrada morta dentro de uma caixa de papelão, em Hortolândia (SP), contou na tarde desta sexta-feira (18) que a menina apresentava comportamento diferente nos últimos dias e relatou dores para ela. Segundo a Polícia Civil, o corpo da criança tem sinais de estrangulamento e o padrasto dela, que está preso, confessou durante depoimento que estuprou e matou a vítima. O crime provocou comoção e revolta em moradores da cidade.





"Ela ia no banheiro, demorava. 'Maria, você está tomando banho, o que está acontecendo?'. 'Vovó, eu tô dodói'. 'O que foi minha filha?'. 'Eu vou fazer xixi e dói'", conta Ilza Viana Nascimento.









Apurações





O corpo de Maria Clara Calixto Nascimento foi achado em um terreno no Jardim São Felipe. Ela estava desaparecida desde a manhã de quinta-feira quando, segundo a família, saiu para brincar na casa de uma vizinha. A mãe dela, uma auxiliar de produção de 25 anos, chegou para almoçar e questionou o companheiro sobre a localização da garota. Na ocasião, ele alegou que dormiu e não viu ela sair.





A partir disso, a família começou a procurar a criança e registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Hortolândia. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP), o padrasto foi localizado em Campinas (SP) na manhã desta sexta e levado à delegacia, onde confessou o crime.





O homem, que já tem passagem pela polícia por estupro, chegou a prestar depoimento na quinta-feira e disse que não sabia nada sobre o paradeiro de Maria Clara. Em seguida, ele se abrigou na casa de parentes em Monte Mor (SP), antes de tentar fugir para Campinas. Cássio Martins Camilo vai permanecer preso e será encaminhado a uma unidade prisional.





A garota foi encontrada próximo à residência dela, no bairro Vila Real, por familiares e amigos, que mantiveram a procura desde quinta-feira. A mãe da criança retirou o corpo da filha pelas próprias mãos e levou até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Nova Hortolândia, mas ela já chegou sem vida ao local. A perícia foi acionada para ir até o terreno.





"Esse indivíduo foi localizado, foi trazido até as nossas dependências e aqui ele confessou a prática do delito, onde ele teria estuprado a criança e posteriormente a matado", destaca o delegado João Jorge Ferreira da Silva.





Equipes de reportagem foram agredidas por moradores que estavam na região e dois carros foram danificados, após o corpo ser encontrado. O delegado relata ainda que, na quinta-feira, a polícia já havia encontrado indícios de suspeita do crime. "Ontem quando os meus investigadores adentraram, a residência tinha sido lavada inteira. Mas, isso não impede a perícia de localizar indícios posteriores."









Confusão na porta da delegacia





Após a prisão do padrasto, o clima ficou tenso no entorno da delegacia. Parentes e amigos da família da vítima foram até o local para tentar ver o suspeito. Além de xingamentos e gritos, bombas de fumaça foram jogadas na área interna do imóvel e pneus foram queimados na rua.





"A gente está sem chão. Uma menina meiga, super boazinha. Não dá para esquecer", falou a tia-avó da menina, Adriana Viana Nascimento.





Com informações do portal G1