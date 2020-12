Defensor do ‘isolamento’, Felipe Neto é flagrado em partida de futebol e vira piada nas redes

O youtuber Felipe Neto, atualmente um dos principais líderes da esquerda brasileira, foi às redes sociais na noite desta segunda-feira (28) para admitir que furou o isolamento social durante a pandemia para jogar futebol com amigos.





A confissão do influenciador ocorreu após o também youtuber Rica Perrone divulgar vídeos de Neto em uma das partidas de confraternização de Felipe Neto, ferrenho defensor do isolamento social.





“Errei. Decidi jogar um último futebol do ano. Como goleiro, indo e voltando de máscara, sem contato com ngm e passando álcool em tudo. Ainda assim, é um erro. Não cometerei novamente até a vacina. Peço perdão pelo mau exemplo”, escreveu Felipe Neto no Twitter.





Perrone respondeu ao comentário do youtuber dizendo que ele jogou futebol “muitas vezes” na pandemia. “Eu vi. Nem sempre seu segurança manda parar de filmar”, afirmou na rede social.





(RC)