DENÚNCIA DO INTERNAUTA DE MASSAPÊ/CE

"Hoje, 23/12/2020, seria a posse dos aprovados no concurso público de Massapê, anulada por conta de uma recomendação do promotor desta cidade, mas o que não temos entendido é o porque de tantas coisas inconstitucionais ocorridas neste município não teve intervenção deste promotor, como por exemplo: 4 anos de nepotismos devido a nomeação de parentes do atual gestor, a transposição do limite de gastos com servidores temporários, o não atendimento ao pedido de um grupo de aprovados para que houvesse recomendação para município convocar os aprovados, dentre outros. onde está a imparcialidade do ministério público??





Pra minha indignação para com o Ministério Público de Massapê.