DHPP prende suspeito de assassinar motorista de aplicativo nas Cajazeiras

Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) capturaram na noite desta terça-feira (22), em Fortaleza, um homem suspeito de envolvimento na morte de um motorista de aplicativo. A vítima foi assassinada a tiros, em outubro último, no bairro Cajazeiras, na zona Sul da Capital.





A vítima do assassinato foi o motorista de aplicativo Jaris Rodrigues, 52 anos, cujo corpo, com marcas de tiros nas costas e na cabeça, foi localizado na Rua Geógrafo Antônio Ribeiro, a poucos metros do carro em que ele trabalhava fazendo corridas. O crime pode está ligado a outro caso de assassinatos ocorridos no Município de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).





Na manhã do dia 29 de outubro, Jaris estariam sendo sequestrado por criminosos, que o colocaram no porta-malas do seu próprio automóvel. Ele, porém, conseguiu abrir a porta do compartimento de bagagens e saltou do veículo. Mas foi perseguido e morto com tiros nas costas e na nuca.





Desde o dia do crime, equipes do DHPP faziam buscas para capturar os envolvidos no crime, fato que acabou ocorrendo nesta terça-feira. A Polícia não divulgou, ainda, a identidade do suspeito preso.





Veja a lista dos motoristas de aplicativos mortos no Ceará neste ano:





1 (19/01) – Maivison Victor Furtado Bentemuller, 35 (faca) – R. Adolfo Caminha/B. Moura Brasil (CAPITAL)





2 (22/01) – Adriano de Sousa Araújo, 32 (bala) – Distrito de Penedo (MARANGUAPE)





3 (22/03) – Marcelo do Monte Silva, 24 (bala) – R. São Francisco/B. Itambé 2 (CAUCAIA)





4 (24/03) – José Marcelo da Silva, 31 (bala) – Rua dos Profissionais/B. Araturi (CAUCAIA)





5 (21/03) – Joaquim Lopes de Paula Júnior, 31 (bala) – Rua Maria Tomásia/Aldeota (CAPITAL)





6 (26/03) – Antônio César dos Santos Félix, 37 (bala) – Avenida F/B. José Walter (CAPITAL)





7 (03/04) – Antônio Márcio Teixeira Sousa Filho, 21 (bala) – BR-222/B. Tabapuá (CAUCAIA)





8 (23/04) – William Lima de Sousa, 24 (bala) – Rua Abel Rocinha/B. Serrinha (CAPITAL)





9 (24/04) – Francisco Renan Oliveira Aguiar, 26 (bala) – Rua Paulo Lopes/B. Dom Lustosa (CAPITAL)





10 (02/05) – Marcelo dos Santos Brito, 38 (bala) – Av. Jóquei Clube/B. Henrique Jorge (CAPITAL)





11 (11/05) – Francisco Alves do Carmo, 38 (bala) – R. Professora Heloísa Ferreira Lima/B. Serrinha (CAPITAL)





12 (18/05) – José César de Vasconcelos Pompílio, 46 (bala/pauladas) – Sede (SOBRAL)





13 (12/08) – Alexandre Hadlic Fernandes, 32 (bala) – BR-116/Barrocão (ITAITINGA)





14 (22/09) – Ozimar Almeida de Araújo (bala) – Avenida Central/B. Conjunto Ceará (CAPITAL)





15 (29/10) – Jaris Rodrigues, 52 (bala) – Rua Geógrafo Antônio Ribeiro/B. Cajazeiras (CAPITAL)





16 (07/12) – José Hilker Assunção de Sousa, 28 (queimaduras) – B. Guajiru (CAUCAIA)





17 (13/12) – Luan Moura da Silva, 23 (bala) – Bairro Padre Romualdo (CAUCAIA).





(Blog Fernando Ribeiro)