DNIT CONTRATA EMPRESA PARA RETOMAR DUPLICAÇÃO DA BR-222, EM TIANGUÁ

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) assinou o contrato com a empresa responsável por retomar viadutos abandonados na BR-222 no município de Tianguá. O extrato do contrato foi publicado, na quarta-feira (09), no Diário Oficial da União (DOU).





Os serviços contratados são a execução das obras remanescentes de adequação de capacidade e eliminação de pontos críticos na região, e contempla a duplicação da BR-222/CE, do segmento compreendido entre o km 309,25 e km 315,8, em um total de 6,52 quilômetros de extensão.





Responsável por interligar os municípios de Fortaleza e Tianguá, o segmento a ser duplicado também faz a ligação com o Estado do Piauí, do Maranhão e com a Região Norte do país. No âmbito interno, o segmento engloba o entroncamento com a Rodovia Estadual CE-187, via de acesso aos municípios da Região da Ibiapaba, como Viçosa do Ceará e Ubajara, importantes polos turísticos e econômicos do estado.





Com um investimento previsto de R$ 66.123.320,74, a obra tem prazo de execução total de 360 dias consecutivos, contados a partir da expedição da Ordem de Início dos Serviços emitida pela Autarquia após a formalização da contratação.





Fonte: DNIT