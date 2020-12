DOIS HOMENS SÃO MORTOS A TIROS NA MADRUGADA DESTE SÁBADO (5) EM VIÇOSA DO CEARÁ

Um duplo homicídio foi registrado na madrugada deste sábado (05), no município de Viçosa do Ceará. O crime ocorreu por volta de 01h00 próximo a um posto de combustível na CE 187 (saída para Tianguá). Ao ibiapaba24horas, a Polícia Militar informou que as vítimas estavam em um estabelecimento comercial quando chegaram aproximadamente três indivíduos em um veículo Pálio de cor branca que efetuaram vários disparos e depois fugiram tomando rumo ignorado. Uma mulher foi atingida na perna e socorrida ao hospital do município. Os dois homens morreram no local.





As vítimas foram identificadas como ANTÔNIO EDILSON DE CARVALHO LOURENÇO, 20 anos, o qual tinha antecedente por tráfico de droga, o outro foi identificado como ISAIAS CARVALHO DOS SANTOS, 24 anos. A mulher atingida na perna foi identificada como Priscila Márcia da Silva Mendonça, 28 anos.





Os corpos das vítimas fatais foram removidos ao IML de Sobral pela equipe da Perícia forense.





Equipes do destacamento local e Policiais do Raio estão realizando diligências na região, a fim de identificar e prender os autores do crime.





(Ibiapaba 24 horas)