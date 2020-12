Egressas encerram a II Jornada Da Comunicação UNINTA

O Centro Universitário Inta (UNINTA), por meio do curso de Jornalismo, realizou na última semana a II Jornada Da Comunicação UNINTA. A edição teve como tema “Comunicação Multiplataforma – Conectando-se aos Novos Cenários e Configurações” e contemplou os cursos de comunicação do UNINTA nas modalidades presenciais de Ensino A Distância (EAD).

A solenidade de abertura (30/11) foi transmitida no canal do Youtube do UNINTA e contou com a presença de grandes nomes da comunicação cearense como Ívila Bessa e Marina Leitão, ambas do Sistema Verdes Mares. A cerimônia foi encerrada com um show de rock And roll da banda sobralense Carpem Noctem.





O evento ainda contou com workshops abordando uso de ferramentas para práticas jornalísticas e de marketing, através das mídias digitais e dispositivos móveis. Outra presença de peso foi o apresentador do bloco de esportes do Bom Dia Ceará, Juscelino Filho, que trouxe debates importantes sobre o jornalismo esportivo. O estudante James Castro, do oitavo semestre do curso de jornalismo conta como foi a experiência.





“A palestra do Juscelino foi o um dos momentos mais incríveis, pois foi muito descontraída e divertida. Ele abordou pontos que a gente tinha dúvidas e destacou a força feminina no jornalismo esportivo. Pra quem não imagina o jornalismo esportivo como opção, é algo que assistindo a palestra você sente a empolgação e a paixão pelo que ele fala e dá mais vontade de conhecer”. Comenta o discente.





A programação ainda registrou a participação das gestoras de comunicação Renata Benevides e Karla Rodrigues, sócias da agência Capuchino Press, além da palestra com a pesquisadora Cristiane Bonfim, que falou sobre a apuração e checagem na prática jornalística. No último dia de jornada (3/12) foi realizado o III Encontro dos Projetos de Extensão, o III Colóquio de Estágios do Jornalismo UNINTA e a palestra com o jornalista Dilson Alexandre, que abordou a temática do Jornalismo x Marketing Digital.





O encerramento do evento aconteceu no auditório Oscar Spíndola Rodrigues com uma roda de conversa que teve a presença das jornalistas egressas do UNINTA Monique Gomes, Kercia Pereira, Thays Menezes e Rayany . O multiartista sobralense, Dinho, finalizou a Jornada com músicas autorais transmitidas no canal oficial da instituição.





A cerimônia de encerramento ainda contou com uma homenagem a Pró- Reitora de Extensão e Responsabilidade Social, Prof Ma Regina Aguiar, que desenvolve um trabalho de excelência junto aos cursos do Centro de Ciências Humanas e Exatas. Segundo o coordenador do curso de Jornalismo, Prof. Me. Thiago Mena, o ano de 2020 foi um ano de muitos desafios, mas que com união a II Jornada da Comunicação foi com concluída com um sentimento de muita alegria.





“Nosso sentimento é de muita alegria, quando a gente vê o resultado da nossa Jornada nas modalidades Presencial e EAD. Esse foi um ano de muitos desafios que acima de tudo precisou da colaboração e da união da alta gestão do UNINTA, da coordenação, dos professores e estudantes. Conseguimos trazer grandes nomes, uma riqueza e uma pluralidade de oficinas. É um sentimento de muita satisfação que transborda nosso peito em perceber como que a gente conseguiu chegar até aqui.” Afirma.





Participaram da organização do evento os professores do curso de Jornalismo, estudantes, colaboradores e Pró-Reitores. A II Jornada da Comunicação Uninta agregou atividades da V Semana do Jornalismo UNINTA Presencial, III semana da Publicidade UNINTA EAD, III Semana de Marketing UNINTA EAD e a III Semana do Jornalismo UNINTA EAD.









Nicolly D’Lorrainne

Estudante do curso de Jornalismo UNINTA

Agência Júnior de Jornalismo