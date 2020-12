Fachada de prédio desaba na Aldeota e moradores ficam presos nos apartamentos

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar foram acionadas na manhã desta quarta-feira (9) para a Avenida Barão de Studart, na Aldeota, zona nobre da Capital, por conta do desabamento da fachada de um prédio residencial. Os moradores dos apartamentos não ficaram feridos, mas estão sem poder sair do local devido aos escombros.





Patrulhas da Polícia Militar, acionadas via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), para ir averiguar a situação no local e encontraram a fachada destruída e os moradores assustados, sem ter como sair dos apartamentos. Os PMs, então, pediram a presença imediata dos bombeiros militares.





O local foi isolado e o tráfego na avenida desviado para as vias próximas, o que causou um engarrafamento nas ruas daquela área da cidade. As causas do desabamento da fachada serão, ainda, levantadas pela Perícia Forense.





O prédio onde aconteceu o sinistro é residencial e tem três andares. A Defesa Civil deverá fazer uma avaliação para saber se houve comprometimento da estrutura da edificação.





Evacuado





O prédio foi evacuado há poucos instantes e, por recomendação da Defesa Civil do Município, os prédios vizinhos também tiveram que ser esvaziados.





(Fernando Ribeiro)