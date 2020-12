Fátima Bernardes é diagnosticada com câncer de útero

Em post no Instagram, a apresentadora disse estar bem e que vai se afastar do trabalho para realizar cirurgia.





A apresentadora Fátima Bernardes revelou na noite desta quarta-feira (2) ter sido diagnosticada com câncer de útero em estágio inicial em post no Instagram.





De acordo com a jornalista, a doença foi descoberta após série de exames de rotina. "Como sempre usei minhas redes com total franqueza e verdade, preferi eu mesma passar essa informação para todos que me acompanham".









Cirurgia





Fátima contou ainda que vai se afastar da apresentação do programa 'Encontro' por uns dias para realizar uma cirurgia.





"Enquanto isso, aproveito o aconchego dos meus pais, filhos, do meu amor e dos amigos próximos. E já agradeço pelo carinho, pelas boas energias de todos aqui. Logo, logo estarei de volta para nossos encontros", finalizou.





Apoio do namorado





O namorado de Fátima, Túlio Gadêlha, publicou recado carinhoso para ela. "Você é mais forte do que pensa. Tudo será mais fácil do que imagina. Estamos juntos nessa, meu amor", escreveu.





