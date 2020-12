Ficha de assassino de PM da Casa & Video vai de homicídio a roubo

Capturado neste domingo (6) pela Polícia Militar do Rio de Janeiro após ter assassinado o cabo Derinaldo Cardoso, em um assalto a uma loja da Casa & Video, na Baixada Fluminense, Jonathan Santos Targino possui vasta ficha criminal. Entre as acusações mais graves estão passagens por homicídio com arma de fogo e tentativa de homicídio, além de roubo a um coletivo.





Jonathan, de 23 anos, também possui anotações desde quando era menor de idade, por desacato e desobediência. Ao todo, são nove registros.





Mesmo com todos os crimes, ele ainda estava livre para praticar novos delitos, incluindo o assassinato do cabo Cardoso, que deixa a esposas e dois filhos. Cardoso foi enterrado sob forte comoção neste sábado (5).





O CASO





O policial militar Derinaldo Cardoso dos Santos, de 34 anos, foi morto ao tentar impedir um assalto a uma loja no centro de Mesquita, cidade da Baixada Fluminense. Derinaldo, que era cabo da PM, foi atingido por um tiro na cabeça disparado por um criminoso durante a ocorrência.





O caso aconteceu no início da tarde de sexta-feira (4) e a morte foi confirmada na noite do mesmo dia. Cardoso, que trabalhava no 20º Batalhão da Polícia Militar, chegou a ser levado para o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) em estado gravíssimo e passou por uma cirurgia de emergência, mas não resistiu.





(Pleno News)