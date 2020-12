Foragidos da Justiça são presos durante operação das Forças de Segurança em Sobral

Com o objetivo de coibir crimes no interior do Estado e tirar de circulação suspeitos com mandados de prisão em aberto por crimes qualificados, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), em conjunto com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), deflagrou uma operação nas primeiras horas desta quinta-feira (10), em Sobral – município pertencente à Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. A ofensiva policial resultou na captura de dois homens e intensificou os trabalhos de saturação na região.





A operação, que teve como alvos suspeitos envolvidos em homicídios, tráfico de drogas, lesão corporal e violência doméstica, resultou nas capturas dos suspeitos identificados por Erismar da Silva Cavalcante (29), vulgo “Ozeias”, com antecedentes criminais por ameaça, receptação, roubo, furto de veículo e extorsão. Em desfavor do investigado havia um mandado mediante a regressão de pena, e Glauber Stones Fernandes de Sousa (24), com antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto por homicídio, ocorrido em julho deste ano. Na ocasião, a vítima identificada por Antônio Carlos da Silva (31), vulgo “Cuscuz”, foi atingido por disparo de arma de fogo, no bairro Alto do Cristo, em Sobral. Diante dos fatos colhidos no curso nas investigações, Gláuber Stones foi apontado como principal suspeito e executor deste crime. As prisões ocorreram nos bairros Jordão e Caiçara.





Para o diretor do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI Norte), delegado Marcos Aurélio, os trabalhos da Polícia Civil apresentados nesta operação são resultados de ações contínuas e ininterruptas em combate a criminalidade. “Temos como principal objetivo tirar de circulação esses criminosos, visando garantir a segurança de todos. Deste modo, vamos continuar combatendo com ações diárias, dando uma resposta cada vez mais rápida para a população.” pontou.





Deste modo, ambos os suspeitos foram conduzidos para a Delegacia Regional de Sobral. Na unidade, os mandados em desfavor dos homens foram cumpridos. Os trabalhos policiais continham com o objetivo de capturar outros investigados.





Denúncias





A população pode colaborar com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais na região. As denúncias podem ser feitas para o número (88) 3677-4711, da Delegacia Regional de Sobral; ou para o número (88) 99261-3471, que é o WhatsApp do NHPP de Sobral. O sigilo e o anonimato são garantidos.





(SSPDS/CE)