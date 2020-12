Garota é morta a tiros após ser perseguida por bandidos na cidade de Pacajus

Uma adolescente de 17 anos foi morta, a tiros, na tarde desta terça-feira (29) na cidade de Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Com isso, sobe para 334 o número de mulheres assassinadas neste ano no Ceará, contra 224 registros em 2019.





De acordo com as informações colhidas pela Polícia no local do crime, a jovem, identificada até o momento apenas por Jaqueline, trafegava em uma motoneta quando foi perseguida pelos criminosos que estavam em uma motocicleta.





Ao chegar ao bairro Pajeú, na periferia da cidade, os assassinos passaram a atirar, matando a jovem próximo a um estabelecimento comercial. A garota teve morte imediata e recebeu tiros na cabeça, o que caracterizou uma execução sumária.





O caso está sendo apurado pela Delegacia de Polícia de Pacajus.





Mortes





Jaqueline foi a vigésima terceira mulher assassinada no mês de dezembro no Ceará e a sexta em apenas quatro dias. Na última sexta-feira (25), Dia de Natal, uma mulher foi assassinada, a tiros, na Rua Joaquim Correia, no bairro Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza, sendo identificada como Francisca Karoline de Souza, 27 anos. Ela estava grávida e teria sido morta pelo namorado.





No domingo (27), quatro mulheres foram assassinadas no Ceará: Ruth Ribeiro Fernandes da Silva Garcia, 28 anos (morta a tiros junto com o marido, no Conjunto Araturi, em Caucaia); Antônia Iolanda Bacurau do Nascimento (morta a tiros no bairro Batateiras, no Crato); Maria Neuvani da Silva, 43 (assassinada, a tiros, na cidade de Salitre); e Edilene Nunes da Silva, 24 (morta a tiros no Município de Guaiúba).





(Fernando Ribeiro)