GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL EM AÇÃO!

Por volta das 04h40min da manhã desta quarta-feira (23), o Grupamento ROMU 02 fazia rondas pela avenida Cleto Ferreira da Ponte, quando se deparou com um cidadão informando que havia indivíduos suspeitos na avenida Jonh Sanford, efetuando assaltos próximo a caixa d'água. A E quipe se deslocou para o local, onde flagrou dois indivíduos roubando uma moto e os pertences de um casal que estava indo trabalhar na Grendene, o s infratores se evadiram no sentido do bairro Terrenos Novos, onde a equipe logrou êxito e os capturou.





Com suspeitos, os Guardas Municipais encontraram um simulacro de pistola, a moto da vitima, uma bolsa, dois celulares e o capacete que tinha sido tomado do casal.





Os dois menores foram conduzidos para a delegacia de Polícia Civil para a realização dos procedimentos cabíveis.