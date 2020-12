POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL DOA ALIMENTOS A INSTITUIÇÕES DE CARIDADE

A Polícia Civil Ceará e a Associação dos Delegados de Polícia Civil do Ceará fizeram na manhã de hoje a doação de 90 cestas básicas para entidades carentes da cidade de Sobral. As doações foram entregues no Orfanato São Francisco, que tem hoje aproximadamente 20 (vinte) crianças sob seus cuidados e na Casa do Bom Samaritano, que está acolhendo aproximadamente 20 (vinte) pessoas!

Nessa época festiva, ações como essa são de extrema importância para ajudar os mais necessitados e semear o espírito natalino! Parabéns a todos os envolvidos direta e indiretamente nessa causa tão nobre!





A Delegacia de Polícia Civil de Sobral é coordenada pela Dra. Rita Porto (Delegada Regional) e pelo Dr. Ozaniel Vasconcelos (Delegado Municipal).