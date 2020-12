Professor Dr. Geison Lira é o novo Coordenador do curso Medicina UNINTA

Compromissado com o padrão de excelência conquistado pelo curso de Medicina, avaliado pelo MEC com a maior nota de reconhecimento de curso do Brasil e com conceito de excelência alcançado no ENADE 2019, o Magnífico Reitor do Centro Universitário Inta (UNINTA), Prof. Daniel Rontgen Melo Rodrigues, anuncia à comunidade acadêmica a nomeação do novo Coordenador do curso de Medicina, Prof. Dr. Geison Vasconcelos Lira.





O novo gestor tem a missão de continuar a trajetória de sucesso legada por seu antecessor, o Prof. Dr. José Klauber Roger Carneiro, que anunciou afastamento para dedicar-se a seus projetos pessoais, em especial ao seu hospital Prontocárdio, na cidade de Fortaleza, Ceará.





Membro do Núcleo Docente Estruturante desde 2014, o Prof. Dr. Geison Lira participou ativamente, junto ao gestor anterior, Dr. José Klauber Roger Carneiro, e ao fundador do UNINTA, Dr Oscar Spíndola Rodrigues Junior, da concepção e do desenvolvimento do projeto pedagógico do curso de Medicina do UNINTA, em Sobral, repetindo tal êxito para a autorização do curso de Medicina no Campus Itapipoca, prestes a iniciar suas atividades em 2021. Acumulando à docência as funções de Gestor Pedagógico do curso e integrante da Comissão de Desenvolvimento e Implementação do Projeto ENADE (CODIPE), foi um dos grandes responsáveis, junto ao corpo docente, pela conquista do conceito de excelência para o curso na última edição do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes.





Conheça o Prof. Dr. Geison Vasconcelos Lira:





Com 19 anos de experiência no ensino médico de Graduação e Pós-graduação, Dr. Geison Lira é Médico, Especialista pela Associação Médica Brasileira (AMB) e Colégio Médico-Brasileiro de Acupuntura (CMBA), além de Mestre em Educação em Saúde e Doutor em Educação.