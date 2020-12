Helicóptero do Ibama cai no Pantanal e mata coronel dos Bombeiros

A vítima é o coronel Mauro Tadeu, do Corpo de Bombeiros do Pará; A aeronave fazia manobra para pegar água em um rio quando houve o acidente.





Um helicóptero do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) caiu na região da divisa de Mato Grosso com Mato Grosso do Sul, quando atuava no combate aos incêndios florestais no Parque Nacional do Pantanal Mato-grossense. A queda, ocorrida na noite dessa segunda-feira (30), provocou a morte do comandante Mauro Tadeu da Silva Oliveira, de 54 anos. Ele estava sozinho na aeronave.





Oliveira era coronel da reserva do Corpo de Bombeiros do Pará. O Secretário de Segurança Pública de Mato Grosso, Alexandre Bustamente, determinou que o Ciopaer-MT preste apoio ao ocorrido. Uma equipe do Águia decolou para a região para auxiliar na ocorrência.





Ainda não se sabe o que provocou o acidente, que será investigado. O helicóptero é um Bell BH06 long ranger.





Segundo o Ibama, Oliveira tinha mais de 15 anos de atuação na aviação civil, com mais de 5 mil horas de voo.





