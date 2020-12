Homem é preso pela Polícia Civil após tentar matar a própria mãe em Senador Pompeu

Em uma ofensiva exitosa, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da Delegacia Regional de Senador Pompeu, prendeu um homem de 42 anos suspeito de tentar matar a própria mãe. O homem, que já tem um histórico de violência doméstica, foi capturado na manhã dessa terça-feira (22), poucas horas após cometer a ação criminosa. O fato foi registrado em Senador Pompeu – município pertencente à Área Integrada de Segurança 20 (AIS 20) do Estado.





O investigado, que já responde por homicídio, lesão corporal dolosa e ameaça no âmbito da violência doméstica, foi capturado após agredir e ameaçar a mãe, uma senhora de 67 anos. Segundo levantamentos policiais, o suspeito teria pedido uma quantia em dinheiro para sua genitora, que costumava ajudar financeiramente o filho. Devido a senhora se negar a dar mais dinheiro, o homem começou a agredir e ameaçar de morte a vítima. A idosa foi conduzida para uma unidade hospitalar.





Diante das provas colhidas, o homem, que não reagiu a ofensiva policial, foi conduzido para a regional. Na unidade, ele foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio. Agora, ele se encontra à disposição da Justiça.





