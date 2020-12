Homem entra em drogaria para beber álcool em gel; vídeo

O indivíduo, que aparenta ser um morador de rua, não foi identificado. As imagens ganharam a internet por meio de grupos no Whatsapp.





As câmeras de vigilância de uma drogaria flagraram um homem bebendo o álcool em gel disponibilizado pelo estabelecimento para a higienização dos clientes. O vídeo com as imagens começou a circular na última quarta-feira (3), mas não se sabe onde foi gravado e nem quem é o homem. Especula-se que seja um morador de rua.





Nas imagens flagradas pelo circuito interno é possível ver o homem abrindo o recipiente colocado em um suporte na entrada da drogaria e ingerindo o álcool em gel. Em seguida, ele devolve o recipiente ao display e começa a agitar. Aparentemente ninguém interfere e, já no fim do vídeo, ele é visto caminhando para o interior da farmácia.





Fato semelhante virou motivo de vários comentários e até de matérias na internet quando Mariano e Lipe Ribeiro, participantes do reality "A Fazenda", resolveram improvisar um drink com álcool gel após toda a bebida alcoólica da festa ter acabado.





Além de tomarem a mistura, eles ainda ofereceram aos colegas do programa que brincavam na piscina. Por conta da atitude inconsequente, todos foram penalizados e deixados sem água encanada por 48 horas.





Autoridades de saúde ressaltam que o consumo de bebidas com álcool substituto é perigoso e pode trazer consequências sérias ao organismo, para além da intoxicação, mesmo quando ingeridas em pequenas quantidades.





O álcool utilizado para limpeza e desinfecção tem na composição cerca de 70% a 100% de álcool. Enquanto uma cerveja, por exemplo, tem concentração média 5% de álcool. A quantidade excessiva de álcool maximiza alguns efeitos como sedação, irritação da mucosa do sistema gastrointestinal, dor de cabeça, vômito, falta de ar, perda de coordenação e diminuição do tempo de reação.

Com informações do portal O Liberal

