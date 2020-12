HOMEM QUE ESTAVA DESAPARECIDO É ENCONTRADO MORTO NA LADEIRA DE IBIAPINA

Um homem que estava desaparecido foi encontrado morto na manhã deste domingo (27), em uma ladeira localizada entre os municípios de Ibiapina e Mucambo. Manoel Francelino Neto tinha 71 anos, residia em Ibiapina e havia saído de casa na manhã do sábado (26) e não mais retornou.





O corpo foi encontrado por populares em um penhasco conhecido como “Mirante” e resgatado pela equipe do Corpo de Bombeiros de Sobral. Profissionais da Perícia Forense estiveram no local e fizeram a remoção do cadáver ao IML de Sobral, onde deverá identificar a verdadeira causa morte.





(Ibiapaba 24 horas)