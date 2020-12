IMAGENS FORTES! Homem tenta matar e arrancar cabeça da ex-namorada

Uma mulher identificada como Tatiane dos Santos, 32, escapou de ser decapitada com terçadadas e facadas ao ser agredida violentamente pelo seu ex-namorado identificado como Alexandre Almeida, que não teve a idade revelada e está foragido.





A tentativa de feminicídio aconteceu neste dia de natal quando o acusado foi procurar Tatiane em sua casa no bairro Nova Vitória, Zona Leste, para tentar a reconciliação, mais uma vez, e não conseguiu convencê-la a reatar o namoro.





Bastante furioso Alexandre foi embora prometendo uma vingança que não demorou muito para acontecer orque cerca de 1 hora depois o homem retornou, arrombou a porta da casa e passou a agredir Tatiane com chutes, murros e terçadadas.





Quando ela já estava no chão sangrando o agressor ainda correu na cozinha da casa da ex-namorada, pegou uma faca e voltou a ataca-la gritando que iria arrancar a cabeça da mesma, para que ela pagasse “bem caro” por tê-lo desprezado.

Alguns vizinhos da mulher interferiram a tempo de evitar a decapitação e nesse momento Alexandre ainda tentou atacar outras pessoas, mas alguém gritou que a polícia já estava chegando e ele fugiu correndo do local com o terçado e a faca nas mãos.





Tatiane foi socorrida inicialmente por uma equipe do Samu e em seguida, perdendo muito sangue pelos ferimentos, foi conduzida a um pronto-socorro onde passou por cirurgias e pegou muitos pontos nos ferimentos na cabeça, pescoço e cosa esquerda.





De acordo com informações Alexandre Almeida é envolvido com o tráfico de drogas, conhecido no bairro por sua brutalidade, suspeito de outros crimes e agora está sendo procurado por uma equipe de policiais da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher.





ATENÇÃO! IMAGENS FORTES!

Via Portal do Zacarias