A "onda" de violência não para na cidade de Sobral !

Na tarde do último domingo (27), um roubo a pessoa foi registrado no Centro da "Bela Princesa do Norte". Uma mulher caminhava pela rua Dona Maria Tomásia, quando foi abordada e roubada por dois homens armados de revólver em uma bicicleta.





Os criminosos roubaram o celular e fugiram em rumo ignorado.





A Polícia foi acionada, mas os assaltantes não foram localizados.