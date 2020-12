A "onda" de assaltos não dá trégua em Sobral!

Na manhã desta segunda-feira (21), aconteceu um roubo a pessoa no Centro de Sobral.

Uma mulher caminhava pela travessa do Xerez, quando foi abordada e roubada por dois homens com armas de fogo. A dupla subtraiu uma bolsa com vários pertences, fugindo em rumo ignorado.

A Polícia foi acionada, mas os criminosos não foram localizados.

(Foto ilustrativa)