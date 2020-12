Ivo Gomes abrirá espaço para suplentes na Câmara de Vereadores

Embora reservadas, as articulações políticas para a montagem do governo do prefeito reeleito Ivo Gomes (PDT), aos pouco vão sendo confirmados nomes que irão compor o primeiro escalão do seu secretariado. Nas últimas horas desta segunda-feira (28), foram anunciados os nomes de dois vereadores para secretários, que abrirão espaço para suplentes na Câmara de Vereadores.





O vereador Carlos do Calisto, assumirá a Secretaria de Serviços Públicos, já a vereadora estreante Sandra Arcanjo, assumirá a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico. Permitindo que a Socorrinha Brasileiro e Igor Bezerra, primeiro e segundo suplente da próxima legislatura, ambos do PDT, assumam seus respectivos mandatos interinamente na Casa.





Os nomes de todo o “staff” de secretários serão anunciados nesta terça-feira (29), a partir das 11h30, no Programa Izaías Nicolau, da Rádio Tupinambá 100,3 FM. A expectativa é de que o prefeito Ivo Gomes, deva manter alguns secretários atuais entre os novos nomeados e também deva resgatar a função de adjuntos no primeiro escalão.





Fonte: Blog do Célio Brito